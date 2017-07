Tokyo Is Now The Proud Home Of Animegane- The First Anime-Themed Eyeglass Shop

Animegame is a "clever" combination of the words anime and "gane" which is Japanese for glasses. Is there a specific pair you've always wanted?

通販は、TokyoOtakuMode様(@TokyoOtakuMode )のサイトをご利用下さい。

デザインや仕様の詳細も確認可能です。

度付きや調整のご相談は、当店までお越しください。https://t.co/KZiVXi3RhN — アニメガネ (@animegane_akiba) July 12, 2017 『血界戦線』クラウス・V・ラインヘルツModelの眼鏡入荷します!

10月から放送開始される『血界戦線&BEYOND』に合わせていかがでしょうか?

税抜¥7800

※ブレングリード流血闘術が出来るようになるとは限りません。修練により個人差があります。#kekkai_anime pic.twitter.com/aT1msb3Wdp — アニメガネ (@animegane_akiba) July 4, 2017 アニメ『おそ松さん』のカラ松モデルのサングラス入荷します!カラ松ガールズの方もそうでない方もオープンしたら是非試着にいらして下さい!

税抜¥12000(度付き不可です) pic.twitter.com/gXEoRxGIoG — アニメガネ (@animegane_akiba) July 2, 2017

The cost of frames range from 7,800 yen ($69) to 15,000 yen ($133) and does not include prescription lenses, although Animegane is capable of making them for additional cost. The store just opened in Tokyo's Akihabara district on Sunday. While I didn't see any kamina spectacles, perhaps the store is holding out for a special release of Simon eyewear?





Modeled after the eyewear worn by some of your favorite anime characters, Animegane claims to be the world's first anime-themed eyeglass dealer. Check out a few of their offerings below.