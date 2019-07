AKIRA To Get A 4K ULTRA HD Remaster On Blu-ray; Creator Working On New Anime Series

Katsuhiro Otomo has revealed that he's working on a new Akira anime project; original movie will also be getting a 4K Ultra HD remaster on Blu-ray.

OMG NEW #AKIRA #ANIME #PROJECT ANNOUNCED NOT A SEQUEL BUT MIGHT BE A RE-MAKE AND DEEPER EXPANSION OF THE OG AKIRA MANGA HOLY FRRRRIIIIG #KATSUHIROOTOMO #ANIMEEXPO2019 pic.twitter.com/vrCuAihpP3 — yung space vapor man (@thatninjajem) July 5, 2019

Final announcement about Otomo. He’s going to be writing a new #Akira. 大友さんが「アキラ」の新作を書かれるそうです。 pic.twitter.com/xilwg8pQg6 — Maki Terashima-Furuta🍡🍭🍬 (@MakiTerashima) July 5, 2019